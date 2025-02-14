وزير الخارجية يؤكد لنظيرته الأيسلندية أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

القاهرة - ميونخ- (أ ش أ)

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال لقائه، اليوم الجمعة، بميونخ مع ثورجوردور كاترين جوناردوتير وزيرة خارجية أيسلندا ، على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والتطلع لزيادة الصادرات المصرية إلى أيسلندا.

يأتى اللقاء على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

وقدم الوزير عبد العاطي خلال اللقاء التهنئة لوزيرة خارجية آيسلندا بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد.. كما قدم التهنئة على نجاح قمة مجلس الدول النوردية التي استضافتها أيسلندا العام الماضي.

وأشار إلى التطلع للتعاون مع الدول النوردية، وبحث إمكانية التعاون البرلماني بين البرلمان المصري ومجلس الدول النوردية.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات المختلفة وفي مقدمتها مجال المصايد والاستزراع السمكي، والطاقة المتجددة.

ومن ناحية أخرى.. استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر فى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع..كما شدد على أهمية البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.