وزير أوكراني سابق: النهج الأمريكي يضر بموقف كييف

برلين- (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا إن موقف كييف التفاوضي مع موسكو قد تدهور بسبب النهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال كوليبا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته تعرض الهدف النهائي للمفاوضات والتسوية التي يسعى إليها الرئيس ترامب للخطر".

وقال ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض لولاية ثانية قبل أقل من شهر، إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال إجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث معه عبر الهاتف يوم الأربعاء الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال وزير دفاعه، بيت هيجسيث، في بروكسل إن آمال كييف في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانت غير واقعية.

كما قال هيجسيث إنه من غير المحتمل أن تتمكن أوكرانيا من استعادة الأراضي التي فقدتها منذ عام 2014، واستبعد إرسال جنود أمريكيين أو مهمة لحلف الناتو إلى أوكرانيا لفرض أي اتفاق سلام.

وقال كوليبا، الذي شغل منصب وزير خارجية أوكرانيا من عام 2020 حتى أجبر على ترك منصبه في تعديل حكومي في سبتمبر 2024:"يبدو أن هذين الموقفين الحاسمين قد تم التخلي عنهما حتى دون الوصول إلى مرحلة المساومة والتفاوض".

وأوضح أن "بوتين لا يتعين عليه حاليا تقديم أي شيء من أجل شيء قد تم التنازل عنه بالفعل".

وتابع كوليبا بالقول إن الأداة الوحيدة المتبقية هي العقوبات والأصول الروسية المجمدة والمواد الخام التي أبدى ترامب اهتماما بها.

لكن أوكرانيا لن تستسلم بسهولة. وأوضح كوليبا أن البلاد ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها حتى الصيف باستخدام الأسلحة التي يتم تسليمها حاليا والتي تصنعها بنفسها.

وقال كوليبا إنه يتوقع من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ألا يتصرف بالطريقة التي يتوقعها ترامب منه".

وبالتالي يتوقع "محادثة صعبة" بين زيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يبدأ اليوم الجمعة.

ووجه كوليبا أيضا تحذيرا للاتحاد الأوروبي، داعيا التكتل إلى إرسال مؤشر واضح في ميونخ بأنه سيستثمر أكثر في الدفاع.

وقال كوليبا منتقدا سرعة التكتل-أو فشله- في اتخاذ قرارات "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوضح كيف سيتعامل مع أمنه بدون الولايات المتحدة".