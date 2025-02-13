أمريكا تصادر أموال كريم خان المدعي العام للجنائية الدولية وتمنعه من دخول البلاد

القاهرة- مصراوي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بهجت كريم خان.

وكجزء من العقوبات، سيتم تجميد جميع أصول خان في الولايات المتحدة، ولن يتمكن من دخول البلاد.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، هو أول المتأثرين بالعقوبات الاقتصادية وقيود التأشيرات التي أقرها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وتشمل العقوبات المفروضة على خان تجميد الأصول الأمريكية ومنعه وعائلته من زيارة الولايات المتحدة. كما وجه الأمر التنفيذي وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية ماركو روبيو، بتقديم تقرير في غضون 60 يومًا لتسمية الأشخاص الإضافيين الذين يجب فرض عقوبات عليهم.

وظهر اسم خان، وهو مواطن بريطاني، في ملحق - لم يُنشر بعد - لأمر تنفيذي وقعه ترامب في اليوم السابق. وقد ادعى ذلك مسؤول كبير في المحكمة ومصدر آخر أطلع عليه مسؤولون حكوميون أمريكيون.

ووقع ترامب على أمر بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وذلك بسبب فرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.