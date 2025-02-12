وزير الدفاع الأمريكي: على أوكرانيا أن تتخلى عن آمالها باستعادة "القرم"

بروكسل - (أ ب)

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) نتيجة واقعية، وأشار إلى أنه يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن آمال العودة إلى حدودها قبل عام 2014 والاستعداد لتسوية تفاوضية مع روسيا تدعمها قوات دولية.

وأدلى هيجسيث بتصريحاته خلال أول زيارة يقوم بها أحد أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر الناتو في بروكسل، وكان الحلفاء ينتظرون سماع مقدار الدعم العسكري والمالي المستمر الذي تعتزم واشنطن تقديمه للحكومة الأوكرانية.

وجرى إخطار أعضاء الحلف أن الرئيس ترامب عازم على جعل أوروبا تتحمل معظم المسؤوليات المالية والعسكرية للدفاع عن أوكرانيا، بما في ذلك قوة حفظ سلام محتملة لن تشمل قوات أمريكية.

وقال هيجسيث إن القوة لا ينبغي أن يكون لها حماية بموجب المادة الخامسة، والتي قد تتطلب من الولايات المتحدة أو الـدول الـ31 الأخرى في حلف الناتو التدخل لمساعدة هذه القوات إذا انتهى بها المطاف بالاشتباك مع القوات الروسية.

وقال هيجسيث: "لن يتم نشر قوات أمريكية في أوكرانيا".

وفي كلمته أمام مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، قال هيجسيث إن الداعمين الغربيين في أوكرانيا يجب أن يتخلوا عن "الهدف الوهمي" المتمثل في إعادة البلاد إلى حدودها قبل عام 2014، قبل أن تضم روسيا شبه جزيرة القرم وتستولى على أجزاء من شرق أوكرانيا.

وتابع: "يتعين علينا أن نبدأ بالاعتراف بأن العودة إلى حدود أوكرانيا قبل عام 2014 هي هدف غير واقعي، السعي لتحقيق هذا الهدف الوهمي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والتسبب في المزيد من المعاناة".

وقال هيجسيث للمجموعة التي تضم نحو 50 دولة قدمت الدعم لأوكرانيا منذ غزو روسيا الشامل في عام 2022: "يجب على أعضاء مجموعة الاتصال هذه أن يرتقوا إلى مستوى الحدث".

وتابع: "لن ننهي هذه الحرب المدمرة ونحقق سلاما دائما إلا من خلال ربط قوة الحلفاء بتقييم واقعي لساحة المعركة".

واستطرد هيجسيث أن الولايات المتحدة تريد "أوكرانيا ذات سيادة ومزدهرة"، لكنها تواجه أيضًا تهديدات أمنية أخرى على طول حدودها وفي المحيط الهادئ.

وأضاف "بينما تعطي الولايات المتحدة الأولوية لاهتمامها بهذه التهديدات، يجب على الحلفاء الأوروبيين أن يكونوا في المقدمة".