العاهل الأردني لـ ترامب: موقفنا ثابت ضد تهجير الفلسطينيين.. والأخير يرد: أفكر في حجب المساعدات عن الأردن



وكالات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأضاف العاهل الأردني في سلسلة تغريدات عبر منصة "X"، أنه شدد على ضرورة أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع، بحسب العربية.

وأكد على أهمية العمل لخفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع هناك، والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها.

كان ترامب، استقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض، إذ تصافح الزعيمان، والتقطا الصور التذكارية قبل أن يدخلا إلى البيت الأبيض لبدء القمة.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه لن يتزحزح عن خطته لسيطرة واشنطن على قطاع غزة ونقل سكان القطاع الذين أصابهم الذهول وتغيير شكل المنطقة التي مزقتها الحرب.

وقال ترامب عن قطاع غزة: "سنأخذه، سنحتفظ به وسنعتز به، سنجعله في نهاية الأمر مكانا يوفر الكثير من الوظائف للناس في الشرق الأوسط"، مضيفا أن خطته "ستجلب السلام" إلى المنطقة.

وقال ترامب: "إنه سيفكر في حجب المساعدات عن الأردن إذا رفض إعادة توطين الفلسطينيين".