رئيس حكومة لبنان: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر خيالية ولا أخلاقية



وكالات

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن خطة ترامب لتهجير الغزيين من القطاع إلى الأردن ومصر خيالية ولا أخلاقية، ومثلها دعوة نتنياهو لإقامة دولة فلسطين في الأراضي السعودية.

جاء ذلك خلال حديثه التلفزيوني الأول الذي أجراه مساء يوم الثلاثاء من السراي الحكومي بعد إعلان برنامجه الحكومي واستلامه منصبه رسميا.

وعن موقف لبنان تجاه المشروع الإسرائيلي في القضاء على الدولة الفلسطينية والمدعوم من الإدارة الأمريكية وكيف يحصن لبنان نفسه لرد هذا المشروع قال سلام: "أنا استهجن هذا الكلام وليس مجرد التفكير بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن هي مسألة خيالية بل نقلهم إلى الضفة الغربية مستهجن وغير مقبول لا أخلاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا".

وأضاف: "كيف يمكن إنشاء دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية، وهذا نواجهه بمزيد من التضامن العربي الكفيل بوقف هكذا مشاريع ومنع تنفيذها، ومبادرة السلام العربية انطلقت من بيروت وهي تقوم على حل الدولتين، ولا حل إلا بذلك، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وفقا لروسيا اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن "واشنطن تقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة، وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل، وأعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا".

وأضاف: "تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة، وسيكون للفلسطينيين قطعة أرض في الأردن وأخرى في مصر، ولا بد لحماس من إطلاق سراح جميع الرهائن بحلول السبت".