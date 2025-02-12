نتنياهو: اتفاق غزة سينتهي إذا لم تعد حماس الأسرى السبت.. وسنعود للقتال لهزيمة المقاومة



وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سينتهي إذا لم تعد حركة حماس الأسرى المحتجزين في القطاع بحلول ظهر يوم السبت المقبل.

وأضاف في بيان مصور: "سيعود الجيش إلى القتال المكثف حتى إلحاق الهزيمة بحماس في النهاية"، بحسب العربية.

ولم يوضح نتنياهو ما إذا كان كلامه يشمل جميع الإسرائيليين المحتجزين في غزة أو مجموعة من الأسرى من المقرر أن يتم الإفراج عنهم السبت في مقابل إطلاق سراح فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، في إطار اتفاق الهدنة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن زيادة مستوى الاستعداد القتالي في الاتجاه الجنوبي، أي في محيط غزة، ونقل التعزيزات هناك في حال حصول "سيناريوهات مختلفة".

في السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تمسكه بالمهلة التي حددها حتى السبت للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وردا على صحفي سأله خلال استقباله ملك الأردن عبدالله الثاني في البيت الأبيض عما إذا كانت هذه المهلة لا تزال قائمة، قال ترامب "نعم".

من جهتها، أكدت حركة حماس الثلاثاء، التزامها اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، متهمة إسرائيل بعدم تنفيذ تعهداتها رغم أن التوصل للاتفاق تم بجهود وسطاء إقليميين ودوليين بينهم الولايات المتحدة.

وقالت في بيان: إن "حركة حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به، والذي تم برعاية وضمانة الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، وشهد عليه المجتمع الدولي"، مؤكدة أن "الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير".