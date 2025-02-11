ملك الأردن: جددتُ تأكيدي على موقف المملكة الثابت ضد تهجير الفلسطينيين

وكالات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه أجرى مباحثات بناءة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث تم بحث الشراكة الراسخة بين البلدين وأهميتها في تعزيز الاستقرار والسلام والأمن المشترك.

وشدد الملك عبدالله على أن مصلحة الأردن واستقراره وحماية مواطنيه تأتي على رأس أولوياته، مجدداً رفض الأردن القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، باعتباره موقفًا عربيًا موحدًا.

وأكد الملك ضرورة إعمار غزة دون تهجير سكانها، مع أهمية التعامل مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، مشددا على أن السلام العادل القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة الدور القيادي للولايات المتحدة لتحقيق ذلك، واصفًا الرئيس ترامب بأنه "رجل سلام".

وأشاد الملك بدور ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، معربًا عن تطلعه لاستمرار الجهود الأمريكية والدولية لتثبيت الهدنة، مؤكدا على أهمية العمل على خفض التصعيد في الضفة الغربية لتجنب أي تدهور قد يؤثر سلبًا على المنطقة بأكملها.

وختم الملك عبدالله بالتأكيد على التزام الأردن بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الاستقرار للجميع.