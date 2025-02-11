حماس: تصريحات ترامب عنصرية ودعوة للتطهير العرقي ولتصفية القضية الفلسطينية

وكالات

جددت حركة حماس في بيان، اليوم الثلاثاء، رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار.

وأكدت حماس، أن تصريحات ترامب عنصرية ودعوة للتطهير العرقي ولتصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة، موضحة أن مخطط ترحيل السكان من غزة لن ينجح وسيواجه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد يرفض كل مخططات التهجير.

وأضافت حماس: "شعبنا العظيم في غزة صمد في وجه القصف والعدوان وسيبقى ثابتا في أرضه ويفشل كل خطط التهجير والترحيل القسري".

وشددت حماس، على أن ما فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقه عبر العدوان والمجازر لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير.

كذلك، أكدت حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به والذي تم بضمانة الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، مشددة على أن الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير.

‌‏بدوره، أكد متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "الوطن بأكمله في خطر".

‌‏وشدد المتحدث في تصريحات لقناة "العربية – الحدث"، على ضرورة أن يتوحد جميع الفلسطينيين خلف قيادة واحدة، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسيطر على غزة في حالة واحدة وهي قتل جميع الفلسطينيين.

‌‏وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني سيكسر مشروع ترامب في غزة للسيطرة على القطاع وتهجير سكانه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإطلاق سراح جميع الأسرى بحلول يوم السبت.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات مالية كبيرة لكل من الأردن ومصر، لكنه أكد أن بلاده لن تستخدمها كوسيلة تهديد.

وردا على سؤال بشأن خططه لتنمية غزة، نفى ترامب أنه سيقوم شخصيا بأي مشاريع هناك، مشيرا إلى أن تطوير القطاع قد يستغرق وقتا طويلا لكنه سيخلق فرص عمل عديدة في المنطقة.

أما عن السلطة التي تخوله للسيطرة على غزة، قال ترامب: "بموجب السلطة الأمريكية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أجرى نقاشات سريعة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أن تستمر هذه المحادثات لاحقا بشكل أوسع.