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العاهل الأردني عن استقبال فلسطينيين: يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك

08:11 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، في معرض رده على سؤال حول استقبال فلسطينيين، إنه "يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك بما يخدم مصلحة الجميع".

وأشار العاهل الأردني، إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية ستستقبل ألفي طفل من المرضى.

وفي ما يخص وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون، أوضح العاهل الأردني: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي".

وأوضح الملك عبد الله، أنه سيكون هناك رد من عدة دول على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مؤكدا أن العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.

ولفت العاهل الأردني، أن المملكة الهاشمية يجب أن تنتظر لترى خطة من مصر بشأن مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة.

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عبد الله الثاني العاهل الأردني المملكة الأردنية الهاشمية
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