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مسؤولون إسرائيليون: الكابينت يتوقع أن تفرج حماس عن 9 أسرى خلال أيام

07:24 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

صفقة الأسرى

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤولين، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي "الكابينت" يتوقع الإفراج عن الأسرى التسعة خلال أيام وفقا لاتفاق المرحلة الأولى مع حماس.

وزعم المسؤولون، أن حماس خرقت الاتفاق ولا تقدم فيه أو تفاوض بشأن المرحلة الثانية دون إعادة الأسرى

وأكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى حتى ظهر السبت، فإن وقف إطلاق النار سيتوقف وسيعود جيش الاحتلال لقتال شديد حتى هزيمة حماس نهائيا.

وأوضح نتنياهو، أن حكومته باركت موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤيته الثورية بشأن غزة.

وأعلنت حركة حماس، أمس الاثنين، تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب انتهاكات إسرائيل وعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

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