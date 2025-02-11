إعلان

تحذيرات من نشاط زلزالي "عنيف" في منطقة البحر المتوسط

03:34 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة ونشاط بركاني في عدة دول بمنطقة البحر المتوسط، مشددًا على ضرورة توخي الحذر، لا سيما في تركيا واليونان وإيطاليا، بالإضافة إلى إمكانية حدوث زلزال قوي في منطقة بلاد الشام.

وأوضح هوجربيتس أن التحركات التكتونية في المنطقة قد تؤدي إلى زلازل عنيفة، مشيرًا إلى أن الصفائح التكتونية المحيطة بالبحر المتوسط، ومنها الصفيحة الأوراسية والصفيحة الإفريقية وصفيحة الأناضول، تخلق بيئة نشطة زلزاليًا.

وبحسب هوجربيتس، فإن تركيا واليونان تشهدان حركة زلزالية مستمرة بسبب تصادم الصفيحة العربية مع صفيحة الأناضول، الأمر الذي أدى إلى وقوع زلازل قوية في السنوات الماضية، مثل زلزال شرق الأناضول عام 2023 الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

وأضاف أن اليونان لم تشهد زلزالًا قويًا يزيد عن 7 درجات منذ أكثر من 120 عامًا، مما يجعل وقوع زلزال بهذا الحجم أمرًا متوقعًا في المستقبل، خاصة في مناطق مثل بحر إيجة وجزيرة كريت.

أما بالنسبة لإيطاليا، فقد أشار العالم الهولندي إلى أن جنوب البلاد قد يتعرض لزلزال مدمر، خاصة في منطقة قوس كالابريا التي تعد من أكثر المناطق النشطة زلزاليًا في البحر المتوسط.

وأكد أن وسط إيطاليا أيضًا معرض لهزات أرضية قوية، مستشهدًا بزلازل سابقة وقعت في أوائل القرن العشرين وفي عام 2009.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الزلازل والبراكين، أوضح هوجربيتس أن البحر المتوسط يحتوي على عدة مناطق بركانية نشطة، مثل القوس الهيليني الممتد من جنوب تركيا مرورًا بجزيرة كريت وصولًا إلى اليونان.

وأشار إلى أن بركان سانتوريني يعد من أكثر البراكين النشطة، لكنه لم يلحظ حتى الآن أي دليل على تسرب الصهارة إلى القشرة العليا، إلا أن ذلك قد يتغير في المستقبل.

واختتم العالم الهولندي تحذيراته بالإشارة إلى أن الأنشطة الزلزالية المتزايدة قد تكون مؤشرًا على زلزال قوي في مناطق البحر المتوسط، داعيًا إلى مراقبة التطورات الجيولوجية والاستعداد لاحتمالات وقوع هزات أرضية مفاجئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فرانك هوجربيتس زلزال منطقة البحر المتوسط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دبابات الاحتلال تطلق النار تجاه جنوب رفح

إعلان

إعلان

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم مسجلا 50.5 جنيه
العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري
أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم