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رئيس مجلس النواب اللبناني: تصريحات نتنياهو ضد السعودية عدوان مُبيت

02:00 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

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بيروت- (د ب أ)

أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، هي "عدوان مُبيت وصريح يستهدف سيادة السعودية وهو محاولة مكشوفة للقضاء نهائياَ على القضية الفلسطينية".

وقال بري في بيان صحفي اليوم إن دعوة نتنياهو "تكشف حقيقة السياسة العدوانية الإسرائيلية العابرة للحدود ولسيادة الدول المستقلة والمُهددة لأمنها وهويتها ووحدتها استقرارها".

وأشار إلى أن دعوة نتنياهو "هي أيضاً محاولة مكشوفة للقضاء نهائياَ على القضية الفلسطينية وإجهاض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة ورفض التوطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وجدّد بري أن "الإدانة والشجب لمثل هذه الرغبات والمشاريع والنوايا على أهميتهما لا يكفيان، فكما حذرنا في السابق نحذر اليوم، من أن فلسطين لم تكن في يوم من الأيام قضية عقارية كما يحلو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاربتها ".

واعتبر بري أن الدفاع عن فلسطين "وعن حقوق الشعب الفلسطيني ليس دفاعاً عن جغرافيا أو عن شعب بعينه ، إنما هو أولاً وأخيراً دفاع عن الأمن القومي العربي بدءًا من فلسطين مروراً إلى حدودها مع لبنان انطلاقاً من جنوبه وصولاً إلى الأردن وسوريا ومصر وليس انتهاءًا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وكل الوطن العربي من محيطه إلى خليجه".

وقال: "إننا نتضامن مع المملكة العربية السعودية ونثمن عالياً مواقف قيادتها الحاسمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك مواقف الأشقاء في مصر والأردن".

ودعا بري "النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي إلى وقفة تاريخية عملية وجادة لمجابهة هذه المخططات بكافة السبل المشروعة والمتاحة حفاظاً على آخر ما تبقى من كرامة وسيادة واستقلال وهوية عربية فهل نحن فاعلون قبل فوات الآوان ؟".


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نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بيروت
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