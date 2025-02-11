ضرب منظومة الطاقة وانقطاع الكهرباء بكافة أنحاء البلاد.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

وكالات

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن منظومة الطاقة في البلاد تعرضت لضربة روسية مكثفة أدت إلى حالات قطع طارئ للكهرباء في مختلف المناطق، وفقا لروسيا اليوم.

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوتشينكو في بيان له: "تتعرض منظومة الطاقة الأوكرانية لهجوم جديد، خلال الليل، تم استهداف البنية التحتية للغاز، وحتى صباح اليوم، لا يزال قطاع الطاقة تحت التهديد".

وأضاف أنه "لتقليل الآثار المحتملة للهجوم على منظومة الطاقة، يقوم مشغل المنظومة بتطبيق إجراءات تقييد طارئة للكهرباء على وجه السرعة".

وسمع في ساعات الليل والفجر دوي سلسلة انفجارات في مقاطعة بولتافا إثر تعرضها لضربات صاروخية.

وأفادت تقارير بوقوع ضربات مكثفة في مقاطعة خاركوف، حيث تم استهداف أعمدة ومحولات خطوط الكهرباء عالية الجهد، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أكثر من عشرة انفجارات سمعت في مدينة ميريفا جنوب غرب عاصمة المقاطعة.