أول صور لتصادم طائرتين خاصتين في مطار سكوتسديل الأمريكي

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وكالات

نشرت وسائل إعلام أمريكية، بعض الصور لتصادم طائرتين خاصتين في مطار سكوتسديل الأمريكي.

وأعلنت سلطات ولاية أريزونا الأمريكية، مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح إثر حادث تصادم بين طائرتين خاصتين بعد ظهر يوم الاثنين في مطار سكوتسديل.

وأفادت كيلي كوستر، منسقة التخطيط الجوي والاتصالات في المطار، أن طائرة رجال أعمال متوسطة الحجم اصطدمت بطائرة أخرى من نفس النوع كانت متوقفة في منطقة خاصة.

وبحسب السلطات المختصة، فإن إحدى الطائرتين مملوكة لمغني فرقة "Mötley Crüe" فينس نيل.

ووقع الحادث قبل الساعة 3 مساء بقليل، عندما انحرفت طائرة من نوع "Learjet 35A"، المسجلة باسم شركة نيل "Chromed in Hollywood"، عن المدرج بعد هبوطها، قبل أن تصطدم بالطائرة المتوقفة، وفقا لما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في بيان رسمي.

كان على متن طائرة "Learjet"، التي كانت قادمة من أوستن، أربعة أشخاص، بينما كان على متن طائرة "Gulfstream" شخص واحد فقط، وفقا للمسؤولين.

من جانبه، صرح الكابتن ديف فوليو من إدارة إطفاء سكوتسديل، أن 2 من المصابين تم نقلهما إلى مراكز متخصصة لعلاج الإصابات الخطيرة، بينما تم نقل شخص آخر إلى المستشفى بحالة مستقرة.

وأضاف فوليو، أن شخصا واحدا لا يزال عالقا داخل إحدى الطائرتين، مؤكدا أن فرق الإنقاذ تبذل كل الجهود الممكنة لإنقاذه.

أكدت كوستر، أن المدرج قد تم إغلاقه بشكل فوري، وسيظل مغلقا حتى إشعار آخر لحين انتهاء التحقيقات اللازمة وإزالة آثار الحادث.



ووفقا لمحامي المغني فينس نيل، لم يكن الأخير على متن الطائرة وقت الاصطدام، لافتا إلى أن الطائرة كانت تقل طيارين و2 من الركاب لم يتم الكشف عن هويتهم.

وقال محاميه: "توجه أفكار وصلوات السيد نيل إلى كل من تأثر بهذا الحادث، وهو ممتن للمساعدة الفورية التي قدمها جميع المستجيبين الأوائل اليوم".

وأظهرت صور من المدرج طائرة على الأرض دون عجلات بجانب الطائرة الأخرى، بينما كانت سيارات الإسعاف والطوارئ واقفة بالقرب منها.