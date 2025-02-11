مقتل شخص وإغلاق المطار.. تفاصيل اصطدام طائرتين في مطار أريزونا الأمريكي

وكالات

انحرفت طائرة خاصة عن المدرج واصطدمت بطائرة رجال أعمال، مما أدى إلى إغلاق مطار سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية.

قال مسؤولون أمريكيون، إن شخصًا واحدا على الأقل قتل، وأصيب آخرون في الحادث، بحسب سكاي نيوز.

ويعد المطار مركزا شهيرا للطائرات الخاصة التي تدخل وتغادر منطقة فينيكس، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع التي تشهد فعاليات رياضية كبرى تستقطب حشودا ضخمة في مناطق قريبة.

يذكر أن السلطات في ولاية ألاسكا الأمريكية، نجحت الأحد، في انتشال جثث 10 أشخاص كانوا قد لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة كانت تقلهم.

وأعلنت سلطات ولاية ألاسكا، انتشال جثث جميع الأشخاص العشرة الذين لاقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة على الجليد في بحر بيرينج.

وقالت إدارة الإطفاء التطوعية في مدينة "نوم" بالولاية، إنه تم انتشال الجثث عبر صفحتها على فيسبوك ظهر السبت.