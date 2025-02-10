الشرع: لم أسع للرئاسة والتجنيد في الجيش سيكون طوعيًا

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن التجنيد في الجيش الجديد سيكون طوعيًا مع انضمام الآلاف من المتطوعين يوميًا.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من الشباب فروا من سوريا هربًا من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع الحرب عام 2011 والذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وبعد تعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في 29 يناير الماضي، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حل كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية.

وقال "لم أسع للرئاسة لكن المسؤولية فرضت نفسها والهدف الآن هو بناء سوريا جديدة قوية ومستقرة".

وأشار الشرع إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا لم تعد مبررة بعد سقوط النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد.