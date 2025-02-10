"سيناريو غزة يتكرر".. الاحتلال يمارس الإبادة الجماعية بالضفة الغربية

وكالات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيد ممارسة الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة بأشكال جديدة في الضفة الغربية.

وأكدت أن الاحتلال هجّر غالبية سكان مخيم جنين بالضفة البالغ عددهم أكثر من 13 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تهجير أكثر من 11 ألفًا من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن النهج الإبادي في الضفة الغربية لم يقتصر على التهجير القسري بل شمل التدمير والتفجير وحرق المنازل.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت في 19 يومًا 35 فلسطينيًا بينهم 5 أطفال وامرأتان وإصابة نحو 300 آخرين بجروح.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، أن القوات الإسرائيلية قد وسعت عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية، وبدأت القوات بالتحرك في مخيم اللاجئين "نور شمس" بالقرب من طولكرم.