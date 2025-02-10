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الرئيس العراقي يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير المالية

03:45 م الإثنين 10 فبراير 2025

عبد اللطيف جمال رشيد

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(وكالات)

رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب عدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.

ورغم أن الدعوة القضائية التي رفعها الرئيس وهو كردي، ضد السوداني ووزير المالية طيف سامي كانت الشهر الماضي، إلا أنه لم يتم الإعلان عنها.

وتسعى القضية، التي تم رفعها إلى المحكمة العليا في العراق، إلى إصدار أمر بضمان دفع الرواتب "دون انقطاع" على الرغم من النزاعات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، عاصمة الإقليم.

وقال مستشار الرئيس، هواري توفيق إن الدعوى القضائية لم يتم الكشف عنها إلا الآن إلا بسبب الاحتجاجات على عدم سداد المدفوعات في السليمانية، ثاني أكبر مدينة في كردستان ومسقط رأس الرئيس.

وفي يوم الأحد، حاول مئات الأشخاص من السليمانية الاحتجاج في أربيل، لكن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. كما نظم آخرون اعتصامًا لمدة أسبوعين في السليمانية، حيث لجأ 13 مدرسًا إلى الإضراب عن الطعام.

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