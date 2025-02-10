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ترامب: أمريكا قد تفقد صبرها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

05:47 ص الإثنين 10 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صبره بدأ ينفد بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد أن رأى لقطات لإطلاق الجماعة الفلسطينية سراح رهائن إسرائيليين في مطلع الأسبوع.

وأضاف ترامب: "إنهم يبدون مثل الناجين من المحرقة، كانوا في حالة مروعة، كانوا في حالة هزال وضعف".

وأضاف: "لا أعرف إلى متى يمكننا أن نتحمل ذلك، في مرحلة ما سنفقد صبرنا"، وفقا لسكاي نيوز.

وعن الرهائن الإسرائيليين قال ترامب: "لدينا اتفاق ونحن نعلم ذلك، إنهم الرهائن يتقاطرون يخرجون بأعداد صغيرة، لكنهم في حالة سيئة حقا".

كان الرهائن الثلاثة وهم: "أوهاد بن عامي، وإلياهو شرابي"، اللذين اختطفا من داخل تجمع بئيري السكني خلال هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر 2023، وأور ليفي الذي احتُجز في اليوم ذاته بينما كان يحضر مهرجان نوفا الموسيقي قد اقتيدوا إلى منصة أقامتها حماس يوم السبت قبل تسليمهم للسلطات الإسرائيلية.

وبدا الرجال الثلاثة في حالة أسوأ من الرهائن الثمانية عشر الآخرين الذين أُطلق سراحهم سابقا بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في 15 يناير بعد حرب استمرت 15 شهرا.

وفي المقابل، بدا العديد من السجناء الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل هزيلين.

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