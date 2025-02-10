الرئيس الإكوادوري الحالي دانييل نوبوا يتقدم في الانتخابات الرئاسية

وكالات

يتصدر الرئيس الإكوادوري الحالي دانييل نوبوا، في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في 9 فبراير، لكنه لم يحصل بعد على ما يكفي من الأصوات للفوز في الجولة الأولى.

وأفاد بذلك المجلس الوطني للانتخابات بعد معالجة 10,61% من البروتوكولات، بحسب روسيا اليوم.

وبحسب هذه البيانات، صوت 47.02% لصالح نوبوا، فيما صوت 41.14% لصالح منافسته الرئيسية لويزا جونزاليس.

ووفقا للقوانين المحلية، للفوز يجب على المرشح أن يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات، أو على الأقل 40%، ولكن بشرط أن يكون منفصلا عن أقرب منافس له بما لا يقل عن 10 نقاط مئوية.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فسوف تشهد البلاد جولة ثانية من الانتخابات في 13 أبريل.

يشار إلى أن التصويت إلزامي في الإكوادور، وضمت قوائم الناخبين في الانتخابات الحالية، أكثر من 7ر13 مليون ناخب.

وتم انتخاب نوبوا في الانتخابات الرئاسية المبكرة في أكتوبر 2023، وتزامن صعوده إلى السلطة مع تصاعد الأزمة الأمنية.

في يناير عام 2024، وقع رئيس الدولة مرسوما يعترف بوجود نزاع مسلح داخلي في البلاد، وأمر بتحييد 22 جماعة إجرامية.

وفي حالة إعادة انتخابه، وعد نوبوا بمواصلة سياساته الأمنية، بما في ذلك بناء سجون ضخمة للمجرمين الخطيرين بشكل خاص.