المستشار الألماني: مقترح ترامب بشأن غزة فضحية وغير مقبول ومخالف للقانون الدولي

وكالات

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى بلدان أخرى بأنه فضيحة.

وأوضح شولتس، أن نقل سكان غير مقبول ومخالف للقانون الدولي، وفقا لما ذكرته العربية.

كان شولتس قال في وقت سابق، إنه يُعارض تمامًا مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين سكان غزة.

وأضاف خلال تجمع انتخابي في لودفيجسبورج بغرب ألمانيا: "أرفض تماما ما يطرحه الرئيس ترامب، لا يمكننا إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن، هذا الأمر غير مقبول".

كان ترامب أشار إلى أنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب مكانًا رائعًا على نحو لا يصدق من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديا، إذ قال أنه سيكون "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقال إن الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضا، سوف نمتلكه.

وأثار مقترح الرئيس الأمريكي إخراج أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة من القطاع وإعادة تطويره، ردود فعل غربية وعالمية منددة.

واعتبر من قبل العديد من البلدان العربية والغربية أنه خطة مأساوية للتطهير العرقي، وغير قانونية بموجب القانون الدولي.

يشار إلى أن الدول العربية تتمسك بتنفيذ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.