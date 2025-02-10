حماس ترد على ترامب: غزة ليست عقارًا يُباع ويُشترى وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية

وكالات

أدان غزت الرشق العضو بالمكتب السياسي لحركة حماس، أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شراء وتملك غزة.

وجاء تعليق "الرشق" في بيان أصدرته حماس بعد وقت قصير من تصريح ترامب، إذ قال إن الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف أن غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة.

وتابع: "نستنكر تصريحات ترامب بشأن شراء وامتلاك غزة وهي تصريحات عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال أمس الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إلى أنه سيحوّل غزة إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية"، مشددا على أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا، حسب تعبيره.

وأوضح أنه سيبحث حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأمريكية.