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حماس: ننعي شهداء قباطية وجنين والمقاومة لن تتوقف بالضفة

10:47 م السبت 01 فبراير 2025

أرشيفية

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وكالات

قال حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاحتلال الإسرائيلي يستميت في إيقاف مد المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن مد المقاومة بالضفة لن يتوقف.

ونعت حماس شهداء قباطية وجنين، مؤكدة أن كل محاولات الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل.

ودعت الحركة لتوحيد الجهود الوطنية والشعبية في الضفة الغربية، ولمواصلة النفير وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 5 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على الحي الشرقي في مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبي المدينة، شمال الضفة الغربية.

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في بلدة قباطية، ما أسفر عن استشهاد مقاومين هما عبد عصام علاونة وصالح الأصهب زكارنة.

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الضفة الغربية جنين المقاومة الاحتلال الإسرائيلي
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