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اغتالته إسرائيل قبل عام.. ظهور قيادي بحماس خلال عملية تسليم الأسرى

10:07 م السبت 01 فبراير 2025

أرشيفية

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي سبق وأن أعلنت إسرائيل اغتياله قبل أكثر من عام، قد ظهر اليوم السبت خلال عملية تسليم الأسرى في ميناء مدينة غزة شمالي القطاع.

والقيادي هو هيثم الحواجري، قائد كتيبة الشاطئ في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الذي أكدت إذاعة جيش الاحتلال أنه قد شارك في عملية إطلاق سراح الأسير كيث سيجل، اليوم السبت.

ووفقًا للمتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، فقد اتضح أن المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد إليها كانت غير صحيحة، وأن الحواجري لم يتم القضاء عليه في هذا الهجوم، حسبما نقلته إذاعة جيش الاحتلال.

وتابعت أنه "بعد الهجوم كان هناك احتمال مرتفع من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك أنه اُغتيل. وقد اتضح أن المعلومات الاستخباراتية التي اعتمد عليها الشاباك، والاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية لم تكن صحيحة ولم يتم اغتياله في هذا الهجوم".

وفي ديسمبر 2023، أعلن جيش الاحتلال أنه اغتال قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، هيثم الحواجري في هجوم.

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