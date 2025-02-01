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منظمة حقوقية: إسرائيل تتبع سياسة انتقامية تجاه الأسرى الفلسطينيين

07:54 م السبت 01 فبراير 2025

سجون الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال فترة اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المرصد أنه بدا على معظم المفرج عنهم تدهور صحي حاد مع فقدان بالوزن جراء ما يبدو أنه "تجويع متعمد"، مشيرًا إلى أن العديد من الأسرى نقلوا فورًا إلى المستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة.

وأضاف المرصد أن هذه الأوضاع تعكس تحول السجون الإسرائيلية إلى مراكز تعذيب، موضحًا أن الشهادات التي وثقها تكشف عن السياسة الانتقامية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

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