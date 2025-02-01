بعد الإفراج عنهم.. الاحتلال يسلّم الفلسطينيين المحررين قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى

وكالات

‏قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلّمت الأسرى المحررين قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين أسبوع و6 أشهر قابلة للتمديد.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ثمانية من الفلسطينيين المبعدين المفرج عنهم اليوم السبت، ضمن صفقة التبادل إلى معبر رفح تمهيدا لنقلهم إلى القاهرة.

وكانت القوات الإسرائيلية أفرجت عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "وصلت حافلات تابعة للصليب الأحمر الدولي، تقل الأسرى المحررين إلى مدينة رام الله، حيث احتشد ذووهم مع مئات الفلسطينيين في الساحة المقابلة لمتحف محمود درويش بمدينة رام الله، وسط حضور ملحوظ للشرطة الفلسطينية.

وأظهرت مقاطع الفيديو، تجمع آلاف المواطنين الفلسطينيين لاستقبال حافلة الأسرى المحررين التي وصلت إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى قائمة بأسماء 183 أسيراً مفرج عنهم ضمن الدفعة الرابعة.

وأوضحت المؤسسات، في بيان، أنّ من بين المفرج عنهم، 111 اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، منهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة.

وطبقا للبيان، توزّع الأسرى بين 39 من قطاع غزة و32 من الضفة الغربية، فيما سيتم إبعاد سبعة إلى مصر ضمن شروط الصفقة.

وجاء إفراج السلطات الإسرائيلية عن الأسرى الفلسطينيين بعدما أطلقت حركة حماس سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين في إطار الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى بموجب الاتفاق، إذ سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأسرى الإسرائيليين عوفر كالديرون وياردن بيباس، وأحدهما يحمل الجنسية الفرنسية، في خانيونس جنوبي القطاع، بينما سلمت المحتجز الثالث كيث سيجال الذي يحمل الجنسية الأمريكية في ميناء مدينة غزة.