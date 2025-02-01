الدفاع المدني بغزة: انتشال جثامين 37 شهيدًا

وكالات

أفاد الدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم السبت، بأن طواقمه في محافظة شمال القطاع انتشلت جثامين 37 شهيدًا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلها بجرافاته من مقابر متفرقة في محيط مستشفى كمال عدوان وجمعها في أراضي ترابية بمنطقة الشهيد إسماعيل أبو القمصان، وتم دفن هذه الجثامين الكريمة في مقبرة مشروع بيت لاهيا.

وقال الدفاع المدني، إن طواقمه- منذ وقف إطلاق النار- تمكنت من انتشال نحو 520 جثمانًا لشهداء سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع وذلك من تحت أنقاض وركام المباني والمنازل المدمرة.

وذكر الدفاع المدني، أمس الجمعة، أن نحو 14 ألف شهيد ومفقود لا يزالون تحت أنقاض المنازل في عدة مناطق بالقطاع الفلسطيني، لم تتمكن طواقمه من الوصول إليهم.