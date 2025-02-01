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الصليب الأحمر ينتقد تعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

03:40 م السبت 01 فبراير 2025

الصليب الأحمر ينتقد تعامل الاحتلال مع الأسرى الفلس

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وكالات

ذكر الصحفي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية جوش برينر أن هناك استياء كبيرا في الصليب الأحمر من الطريقة التي تعامل بها الأمن الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم إلى قطاع غزة من سجن النقب.

ونقلت عن مصدر أمني أن الصليب الأحمر اشتكى لجيش الاحتلال الإسرائيلي بخصوص سبب اقتياد الأسرى مكبلي الأيدي وأيديهم فوق رؤوسهم بطريقة تمس بكرامتهم، وبيدهم سوار نقش عليه تهديد "أهل الدهر لا ينسون".

وأضاف برينر أنه اتصل بالجيش الإسرائيلي، الذي أرسل له هذه الصورة في خطوة غير معتادة، وأكد المتحدث باسم الجيش أنهم سيتعاملون هكذا حتى اللحظة الأخيرة.

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الصليب الأحمر الأسرى الفلسطينيين قطاع غزة سجن النقب
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