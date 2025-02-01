الصليب الأحمر ينتقد تعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

وكالات

ذكر الصحفي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية جوش برينر أن هناك استياء كبيرا في الصليب الأحمر من الطريقة التي تعامل بها الأمن الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم إلى قطاع غزة من سجن النقب.

ونقلت عن مصدر أمني أن الصليب الأحمر اشتكى لجيش الاحتلال الإسرائيلي بخصوص سبب اقتياد الأسرى مكبلي الأيدي وأيديهم فوق رؤوسهم بطريقة تمس بكرامتهم، وبيدهم سوار نقش عليه تهديد "أهل الدهر لا ينسون".

תרעומת רבה בצלב האדום על אופן ההתנהלות של שב"ס מול האסירים הביטחוניים שמשוחררים כעת לרצועת עזה מכלא קציעות.

לפי גורם ביטחוני, בצלב האדום פנו בטענות לשב"ס מדוע האסירים מובלים אזוקים עם ידיים מעל לראש באופן שפוגע לטענתם בכבודם עם הצמיד והכיתוב "עם הנצח לא שוכח".



פניתי לשב"ס… pic.twitter.com/FdVguJnWG4 — Josh Breiner (@JoshBreiner) February 1, 2025

وأضاف برينر أنه اتصل بالجيش الإسرائيلي، الذي أرسل له هذه الصورة في خطوة غير معتادة، وأكد المتحدث باسم الجيش أنهم سيتعاملون هكذا حتى اللحظة الأخيرة.