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ترامب يؤكد فرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي

12:00 ص السبت 01 فبراير 2025

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستعلن في 8 فبراير العديد من الرسوم الجمركية خاصة في قطاعات النفط والفولاذ والرقائق الإلكترونية.
وتابع ترامب خلال حديث له الجمعة: "أتوقع أن تسير الأمور بشكل جيد في لقائي مع نتنياهو بواشنطن الثلاثاء المقبل".

وأكد ترامب: "لدينا مناقشات جادة مع روسيا وسوف أجري اتصالا مع بوتين بشأن وقف الحرب مع أوكرانيا"

وأشار الرئيس الأمريكي: "سنفرض رسوما جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي".
وأوضح ترامب: "جميع الموظفين الفيدراليين يمكن استبدالهم ويمكنهم اللجوء إلى القطاع الخاص".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على المكسيك وكندا و10 % على الصين، ولا خطط لفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوربي، إضافة إلى أن الرئيس ترامب سيعمل على خفض معدلات التضخم التي ارتفعت نتيجة سياسات الإدارة السابقة".

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