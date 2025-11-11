البث الإسرائيلية: كوشنر أكد أن مقاتلي حماس العالقين سيسلمون أسلحتهم

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن جاريد كوشنر صهر ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الإسرائيليين السماح لمقاتلي حماس العالقين في رفح بالانتقال لمنطقة سيطرة الحركة في غزة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن كوشنر قال إن المقاتلين سيسلمون أسلحتهم كجزء من جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، موضحة أن هناك تقديرات بإسرائيل أنه سيتم حل الأزمة لأن واشنطن لن تسمح باتخاذ ما يؤدي لانهيار الاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول في المجلس الوزاري المصغر، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، توصلا إلى تسوية لترحيل نحو 200 مقاتل من حماس عالقين في رفح داخل منطقة الخط الأصفر.

وأشار المصدر، إلى أن التسوية تنص على أن تسمح إسرائيل بترحيل المقتلين سالمين، غير أنه أكد عدم موافقة أي دولة على استقبالهم حتى الآن، بما في ذلك قطر وتركيا.

وأوضح المصدر، أن وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، لن يحصل مقاتلو حماس على عفو إلا في حال تسليم أسلحتهم، وذلك فقط بعد إعادة جثامين الأسرى القتلى.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتدمير الأنفاق في منطقة تواجده الحالية.