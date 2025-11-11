إعلان

"تدخل مرفوض".. العراق يعرب عن استغرابه من التصريحات الإيرانية بشأن الانتخابات

كتب : مصراوي

10:44 ص 11/11/2025

وزارة الخارجية العراقية

وكالات
أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن استغرابها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول الانتخابات العراقية، معتبرة إياها تدخلاً واضحاً ومرفوضاً في الشأن الداخلي العراقي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أمس الإثنين، "تابعنا التصريحات الّتي أَدلى بها المتحدثُ باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة، السيّد إسماعیل بقائي، بشأن الانتخابات في جمهورية العراق".


وأعربت الوزارةُ عن استغرابِها من هذا التَّصريحِ الّذي تراهُ مستفزًا ويمثل تدخلاً واضحاً ومرفوضاً في الشأن الدّاخلي العراقي، إذ إن العمليةَ الانتخابيةَ تعد شأناً وطنياً خالصاً يخضع لإرادة الشعب العراقي ومؤسساته الدستورية حصراً.


وتؤكد الوزارة أن العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، تقوم على مبدأ احترام السّيادة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤونِ الدّاخليّةِ للدّول.


كما تشدد على أن الحفاظَ على حسن الجوار يتطلب التزاماً دقيقاً بهذه المبادئِ، وتجنب أي تصريحات أو مواقفَ من شأنها المساس بسيادة العراق أو التدخل في شؤونه الدّاخلية.


