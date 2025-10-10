محمود عباس: نأمل أن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل

مصراوي

رحّب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، الذي تم إعلان التوصل إليه خلال مفاوضات شرم الشيخ.

وقال عباس، في مقابلة خاصة أجراها أمس الخميس وتم نشرها اليوم الجمعة مع القناة 12 الإسرائيلية، إنه بدأ بالفعل بتطبيق الإصلاحات التي التزم بها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. جاء ذلك بعد الاتفاق على استلام السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة بعد امتثالها لإصلاحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "أود أن أقول بوضوح ودون لبس: أطلقنا إصلاحًا يشمل أيضًا رواتب الأسرى، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبموافقتها. أما بالنسبة لجميع الإصلاحات الأخرى في التعليم والاقتصاد والصحة والأمن، فقد نُفذت جميعها".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "بعض الإصلاحات تم تنفيذها بالفعل، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل على إصلاحات أخرى وتنفيذها حتى نصل إلى وضع تصبح فيه السلطة الفلسطينية نموذجًا يحتذى به وسلطة راسخة قادرة على الاستمرار في قيادة الشعب الفلسطيني".

وأشار عباس، خلال حديثه مع القناة الإسرائيلية، إلى أن "ما حدث اليوم وهذا الحدث لحظة تاريخية. كنا نأمل، وما زلنا نأمل، أن نتمكن من وقف سفك الدماء في منطقتنا، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. نحن سعداء للغاية اليوم بتوقف سفك الدماء، ونأمل أن نواصل هذا المسار، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل".

وشكر الرئيس الفلسطيني نظيره الأمريكي ترامب على "الجهود التي بذلها"، مؤكدًا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى تعزيز السلام".