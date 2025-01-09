الرئيس الأمريكي يُعلن مناطق الحرائق في ولاية كاليفورنيا "منكوبة"

(مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إن ولاية كاليفورنيا قد تحولت إلى "منطقة منكوبة"، جراء الحرائق الواسعة التي اجتاحت أراضيها.

ووفقًا لبيان من السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، فقد قرر بايدن البقاء في واشنطن لمتابعة استجابة الحكومة الفيدرالية لهذه الأزمة، بعد أن التقى في لوس أنجلوس برجال الشرطة والإطفاء، كما وافق بايدن على إعلان حالة الطوارئ في الولاية لمواجهة الحرائق المستعرة.

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي اطلع على الأوضاع التي أدت إلى انتشار النيران بسرعة، نتيجة للرياح العاتية، وهو ما تطلب إجراءات عاجلة لمكافحة الحريق.

وأعلن بايدن عن تخصيص تمويل فيدرالي لدعم جهود الإغاثة، بما في ذلك توفير مساكن مؤقتة للمتضررين، وإعادة بناء المنازل، فضلاً عن تقديم قروض منخفضة الفائدة للمساعدة في تعويض الأضرار غير المغطاة بالتأمين.

كما تعهد بايدن بتقديم الدعم الحكومي اللازم لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.

وفيما يتعلق بتلك الأزمة، أعلن بايدن إلغاء زيارته المقررة إلى إيطاليا لمواصلة الإشراف المباشر على جهود الحكومة الفيدرالية في التعامل مع الحرائق.