مصر ترحب بانضمام إندونيسيا لتجمع دول "البريكس"

وكالات

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مصر بانضمام جمهورية إندونيسيا الصديقة لتجمع دول البريكس كعضو كامل، متابعة: "مصر تتطلع إلى مشاركاتها (إندونيسيا) في كافة محاور عمل التجمع لإثراء وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ولتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا خاصة على ضوء تقارب المواقف والرؤى إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة علي أجندة التجمع، وخاصة التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي.

وتابع بيان الخارجية: "تؤكد مصر أن انضمام إندونيسيا للتجمع يمثل جسرا إضافيا للتعاون بين البلدين اللذين يتمتعان بعلاقات تاريخية ومتميزة على كافة المستويات و الأصعدة الرسمية والشعبية".