لبنان.. الحرس الجمهوري ينتشر في محيط البرلمان بعد فشل انتخاب رئيس للبلاد

وكالات

‌‏أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن لواء الحرس الجمهوري اللبناني الذي يقدم السلاح للرئيس الجديد ينتشر في محيط البرلمان اللبناني، وفق ما أوردته "العربية – الحدث" في بيان عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي فشل اختيار رئيس للجمهورية، بعدما أخفق جوزيف عون في بلوغ العدد المطلوب من الأصوات للفوز، رغم حصوله على أعلى نسبة من الأصوات بحصيلة 71 صوتا من أصل 128.

في المقابل، امتنع 37 نائبا عن اختيار مرشح لمنصب الرئيس واكتفوا بترك بطاقاتهم فارغة "بيضاء"، بينما اعتبر رئيس البرلمان 18 صوتا لاغيا إما بسبب تأييدهم لتطبيق الدستور أو كتابة عبارات غير مفهومة مثل "الدستور أو الوصاية"، أو كنيات مهينة للمرشح جوزيف عون، بينما حصد المرشح المنافس شلبي ملّاط صوتين فقط.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المرشح الرئاسي، قائد الجيش اللبناني جوزيف عون اجتمع مع محمد رعد رئيس كتلة حزب الله بالبرلمان وعلي حسن خليل موفد حركة أمل.

وكانت غالبية الكتل النيابية اللبنانية أعلنت تأييدها لقائد الجيش جوزيف عون، غير أن معارضة بعض التكتلات مثل "لبنان القوي" الذي يتزعمه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي أكد رفضه دعم ترشح عون لانتخابات الرئاسة، إذ يستوجب ترشحه تعديلا دستوريا.

وتزامنا مع حالة الانقسام بين تأييد ترشح عون ومعارضته، لم يعلن حزب الله وحركة أمل اللبنانيين موقفهما من الأمر أو اسم المرشح الذي يدعمانه، حتى انقضاء جلسة التصويت الأولى والتي فشلت في تحديد رئيس للبلاد.