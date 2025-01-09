روسيا: النجاح السريع الذي يريد ترامب تحقيقه في حل الصراع بأوكرانيا مشكوك فيه للغاية

وكالات

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، إن النجاح السريع الذي يريد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحقيقه في حل الصراع بأوكرانيا مشكوك فيه للغاية.

وأشار مدفيديف، إلى أن ترامب قرر إعادة تشكيل العالم وإنشاء جغرافيا سياسية جديدة، مؤكدا أن جميع أفكاره غير واقعية على الإطلاق.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مقابلة مع وكالة "تاس" إن روسيا غير راضية عن مقترحات فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المتعلقة بتأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمدة 20 عاما، ونشر قوات حفظ سلام من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هناك.

وأوضح لافروف قائلا: "استنادا إلى التسريبات العديدة ومقابلة دونالد ترامب مع مجلة تايم في 12 ديسمبر، فهو يتحدث عن تجميد الأعمال القتالية على طول خط الاشتباك ونقل المسؤولية عن مواجهة روسيا إلى الأوروبيين".

وأضاف: "نحن بالطبع غير راضين عن المقترحات التي قدمها ممثلو فريق الرئيس المنتخب بشأن تأجيل عضوية أوكرانيا في الناتو لمدة 20 عاما، ونقل قوات حفظ سلام من القوات البريطانية والأوروبية إلى أوكرانيا".