أضرار حرائق الغابات في لوس أنجلوس الأمريكية تتراوح بين 52 و57 مليار دولار

وكالات

تسببت حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، بأضرار تتراوح بين 52 و57 مليار دولار، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأعلنت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس الأمريكية إلى 5 أشخاص.

وتستمر الحرائق الأربعة الكبرى في الاشتعال في كاليفورنيا، إذ كان أشد هذه الحرائق تدميرا هو حريق باليساديس، الذي دمر نحو ألف مبنى وامتد على مساحة أكثر من 2000 هكتار، ولم يتسن حتى الآن السيطرة على الحريق.

ووسعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حظر الطيران فوق مناطق الحرائق، كما يُحظر الطيران على ارتفاع أقل من 7000 قدم "حوالي 2100 متر" لضمان سلامة الطائرات المشاركة في إطفاء الحريق.

وأصدرت مقاطعة لوس أنجلوس أوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان.

واعترف رئيس الإطفاء بالمقاطعة، أن الموارد مهيأة للتعامل مع حريق أو حريقين كبيرين، وليس مع أربعة حرائق في وقت واحد.

ووصفت الحرائق، أنها من أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ مقاطعة لوس أنجلوس.