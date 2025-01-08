بلينكن: فكرة ترامب بشأن جرينلاند ليست جيدة أبدًا ولن تتحقق

وكالات

‌‏قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن فكرة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن إقليم جرينلاند الدنماركي ليست جيدة أبدا ولن تتحقق.

وكان ترامب رفض مؤخرا استبعاد القيام بتحرك عسكري للاستحواذ على جزيرة جرينلاند وقناة بنما، وقال في تصريحات إعلامية: "يمكنني أن أقول ذلك: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي"، مضيفا: "لن أعلن التزامي بذلك (أي عدم القيام بتحرك عسكري).. قد نضطر للقيام بأمر ما".

وفي عدّة مناسبات أبدى ترامب اهتماما بالاستحواذ على الجزيرة الواقعة بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي، وتحظى بتقسيم إداري ذاتي الحكم داخل مملكة الدنمارك.