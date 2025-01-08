السوداني يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين

وكالات

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وفي وقتٍ سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن السوداني سيزور طهران نهاية الأسبوع الحالي، في حين لم تصدر الحكومة العراقية أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن هذه الزيارة.

وأشار بقائي إلى أن الزيارة ستشمل إجراء محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين الإيرانيين. مضيفًا أنها تأتي في إطار تعزيز التشاور المستمر بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الجارية، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

كما أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي حيدر السلامي، أن زيارة السوداني ستشهد مناقشة ملفات عدة ذات أهمية بالغة، أبرزها الأوضاع في سوريا، ومشكلة الغاز المستورد وضبط سلاح الفصائل المسلحة.