احتراق مئات الأفدنة.. إجلاء الآلاف بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا الأمريكية

وكالات

اندلع حريق غابات ضخم في منطقة راقية بمدينة لوس انجلوس الأمريكية، مما تسبب في تدمير منازل واختناقات مرورية.

وأجلت السلطات 30 ألف شخصا مع تصاعد أعمدة الدخان التي غطت معظم مناطق المدينة، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال مسؤولون، إن ما لا يقل عن 1262 فدانا في منطقة باسيفيك باليساديس الواقعة بين سانتا مونيكا وماليبو احترقت، بعدما حذروا من خطر جسيم لنشوب حرائق نتيجة ريح عاتية هبت عقب فترة طويلة من الطقس الجاف.

واتسعت رقعة الحريق سريعا مما زاد المخاوف من احتمال إجلاء مزيد من الأحياء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة لهب تلتهم منازل وجرافات تزيل مركبات مهملة عن الطرق لتتمكن مركبات الطوارئ من المرور.

وقبل نشوب الحريق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أعلى حالة تأهب من الحرائق في معظم أنحاء لوس انجلوس من الثلاثاء إلى الخميس، وتوقعت هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 80 إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، إن لوس انجلوس بدأت في نقل موارد مكافحة الحرائق من شمال الولاية إلى جنوبها في وقت مبكر من يوم السبت نظرا إلى التحذيرات من الطقس.

وذكرت كريستين كراولي، رئيسة إدارة الإطفاء في لوس انجلوس، أن أكثر من 25 ألف شخص في 10 آلاف منزل تعرضوا للخطر وهو ما يعادل تعداد سكان منطقة باسيفيك باليساديس تقريبا وإن أكثر من 5 بالمئة من المنطقة التي تبلغ مساحتها 23431 فدانا تعرضت للحريق.