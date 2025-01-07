عيادات متنقلة وفرق طبية في محيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد الميلاد بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المديرية قامت بتكليف الفرق الطبية المختلفة للتأمين الطبي لعيد الميلاد المجيد بكافة مدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية التابعة للمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أن العيادات المتنقلة والقوافل الطبية انتشرت أمام الكنائس المختلفة بالمحافظة، وداخل الأحياء والنوادي والتجمعات المختلفة، لمتابعة الحالة الصحية لكافة المواطنين خلال الاحتفالات، إضافة إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة.

وأكد أن كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، والأمصال العلاجية وكافة التطعيمات متوافرة بكميات مناسبة، مشيرًا إلى أن فرق التوعية والتواصل المجتمعي تواصل تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية للمواطنين عن كافة الخدمات الصحية المقدمة من المديرية، والتعريف بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها.