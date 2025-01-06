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الجيش اللبناني: وحداتنا بدأت الانتشار في الناقورة

07:27 م الإثنين 06 يناير 2025

الجيش اللبناني

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وكالات

قال الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، إن وحداته بدأت الانتشار في قرية الناقورة جنوبي البلاد وتمركزت في محيطها بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل).

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأضاف أن: انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان سيتواصل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار.

وأفاد موقع "واللا" العبري، أمس الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من قرية الناقورة جنوبي لبنان بشكل كامل وسيسلم المسؤولية للجيش اللبناني بإشراف أمريكي.

الجيش اللبناني الناقورة اليوينيفيل
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