لمدة أسبوع.. كوريا الجنوبية تمدد إغلاق مطار موان مع استمرار التحقيق في تحطم طائرة

وكالات

قالت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إنها ستمدد إغلاق مطار موان الدولي لمدة أسبوع حتى 14 يناير، مع استمرار التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركة جيجو إير أسفر عن مقتل 179 راكبا كانوا على متنها.

وكان من المقرر إعادة فتح المطار يوم الثلاثاء بعد الحادث الذي وقع في 29 ديسمبر الماضي، وفقا للغد.

ويعمل فريق تحقيق مشترك على تكثيف التحقيقات في أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية من حيث عدد القتلى.

ومن المقرر أن يتوجه اثنان من المحققين الكوريين اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة وبحوزتهما مسجلات بيانات الرحلة لتحليلها مع مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي.

ومسجلات بيانات الرحلة، إلى جانب مسجلات صوت قمرة القيادة، هما الصندوقان الأسودان اللذان يحتويان على معلومات رئيسية حول الحادث.

وقام المحققون يوم السبت بتجميع النص الكامل من مسجل صوت قمرة القيادة الذي تم انتشاله من حطام الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800. ولم يتضح بعد ما إذا كانوا سيكشفون عن هذا النص.