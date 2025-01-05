الضباب الكثيف يعرقل حركة الطرق والسفر الجوي في إقليم البنجاب الباكستاني

البنجاب (د ب أ)

يشهد إقليم البنجاب الباكستاني ضبابا كثيفا، مما أدى إلى مواجهة السائقين مشاكل حادة في الرؤية وتسبب في اضطرابات واسعة النطاق.

وقد أدى الضباب الكثيف إلى إغلاق العديد من الطرق السريعة الرئيسية، مما جعل السفر محفوفا بالمخاطر بالنسبة للمسافرين.

وأصدرت شرطة الطرق السريعة إرشادات بشأن السلامة، وحثت السائقين على تشغيل مصابيح الضباب والحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى، وتجنب تغيير المسارات بشكل مفاجئ وتفادي السفر غير الضروري، خلال ساعات الذروة في الضباب، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وإلى جانب النقل البري، تسبب الضباب الكثيف في حدوث اضطرابات واسعة في المطارات. فقد تأخرت العديد من الرحلات الجوية، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب. وتراقب السلطات عن كثب الظروف الجوية وتنصح الركاب بمراجعة جداول الرحلات قبل التوجه إلى المطار.