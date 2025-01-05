اعتقال إسرائيليين عبرا الحدود إلى سوريا بشكل غير قانوني



(وكالات)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن توقيف مدنيين اثنين من منطقتي طمرة وبقعاتا شمال إسرائيل بعد أن اجتازا الحدود إلى الأراضي السورية باستخدام سيارة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية.

وذكرت الشرطة في بيانها أن المعتقلين تم تسليمهما للجهات الأمنية المختصة فور عودتهما، حيث يخضعان حاليًا للتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعهما لعبور الحدود.

وأكد البيان أن استجواب المشتبه بهما مستمر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ما يكشفه التحقيق.

ويفرض القانون الإسرائيلي عقوبات تصل إلى السجن لمدة 4 سنوات على من يثبت قيامه بعبور الحدود بشكل غير قانوني.