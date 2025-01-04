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الصحة بغزة تعلن خروج مستشفى الإندونيسي بشمال القطاع عن الخدمة

08:59 م السبت 04 يناير 2025

قصف المستشفى الإندونيسي

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وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن المستشفى الإندونيسي شمال القطاع خرج عن الخدمة ولم يعد يقدم أي خدمات للمرضى أو الجرحى.

وكان المستشفى الإندونيسي استقبل قبل نحو أسبوع، المرضى الذي تم إجلاؤهم قسرا من مستشفى كمال عدوان بعدما أحرقته قوات الاحتلال الإسرائيلي وأخرجته عن الخدمة.

وحينذاك، أكدت وزارة الصحة بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير البنية التحتية للمستشفى الإندونيسي قبل إجلاء المرضى إليه، بالإضافة إلى احتجاز معظم الكادر الصحي لمنعهم من الوصول إلى المستشفى.

كما ناشدت الوزارة كافة المؤسسات والجهات المعنية بسرعة إيجاد حل للمرضى والمصابين في المستشفى، الذي تعرض للتخريب ولا يتمكن من تقديم الخدمة.

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