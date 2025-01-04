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بقيمة 8 مليارات دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل

05:53 م السبت 04 يناير 2025

أنتوني بلينكن

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وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن حركة حماس مسؤولة عن تعقيد جهود إطلاق الأسرى وغياب الضغط العالمي عليها مقلق.

وأكد بلينكن التزام واشنطن بدعم إسرائيل دفاعيا لمنع الصراع من التوسع في المنطقة، مشيرا إلى أن إسرائيل عدلت بعض عملياتها في رفح بعد ضغوط أمريكية، موضحا أن هدف واشنطن هو التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

ولفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة حصلت على موافقة إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة بعد ضغوط كبيرة.

بيع أسلحة لإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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