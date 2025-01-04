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وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى سوريا (صور- فيديو)

01:38 م السبت 04 يناير 2025
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    وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى سوريا (2)
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القاهرة- مصراوي:

وصلت اليوم السبت، أول طائرة شحن مدنية تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ 10 طن من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم السبت، إن تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري يأتي في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق وتأكيدا على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وكان في استقبال شحنة المساعدات القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.

وتأتي تلك الخطوة استكمالا لدور مصر الداعم للشعب السوري الشقيق على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في ظل استضافتها أعداد كبيرة من أبناء الشعب السوري الشقيق في مصر وتوفير كافة الخدمات الأساسية لأبناء الجالية السورية في مصر.

سوريا طائرة شحن شركة مصر للطيران المساعدات الإغاثية الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر العربي السوري وزارة الخارجية
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