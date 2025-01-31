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مصر تؤكد على دعم لبنان وتطالب بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال

07:07 م الجمعة 31 يناير 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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القاهرة- مصراوي

عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور. بدر عبد العاطي اجتماعًا مع سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية خلال زيارته إلى بيروت اليوم الجمعة.

وأشار وزير الخارجية إلى تضامن ودعم مصر الكامل للبنان الشقيق خلال هذه المرحلة الهامة، مؤكدًا على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، وطالب بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لتمكين الجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية من تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وتناول اللقاء تطورات المشهد اللبناني، حيث أعرب وزير الخارجية عن ثقة الجانب المصري في تكاتف كافة الأطراف اللبنانية لتجاوز المرحلة.

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